Merlani: "I decessi? In media sopra i 75 anni e con malattie pregresse, ma anche under40 in terapia intensiva"

BELLINZONA - Nel pomeriggio si terrà una conferenza stampa del Governo, presenti Gobbi, De Rosa e Vitta, intanto ai microfoni della RSI il medico cantonale Giorgio Merlani (che non ci sarà all'appuntamento informativo) ha fatto il punto della situazione. Il picco non è ancora dietro l'angolo, prevede che ci vogliano 4-5 settimane per raggiungerlo.

Chi sono le persone morte nella seconda fase? Non differiscono da quelli della prima. "A prima vista, l’età media è fra i 75 e i 100, in gran parte con malattie pregresse (ipertensione e diabete)”, spiega Merlani.

Però "ci sono anche persone giovani che finiscono all’ospedale, ci sono persone anche sotto i 40 anni in terapia intensiva".