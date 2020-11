L'esercito potrebbe presto essere attivo in Ticino

BERNA - L'esercito potrebbe intervenire in Ticino. Lo ha detto nel corso della consueta conferenza stampa a Berna Yvon Langel, comandante dell’esercito.

I militi sono già attivi in alcuni Cantoni. Era stato spiegato come essi possono essere messi a disposizione quando un Cantone ha finito le risorse civili. Per ora ci sono 500 persone impiegate dell'esercito, il loro numero può salire sino a 2'500.

Nel frattempo, si assiste a una sorta di stabilizzazione della curva dei contagi, ma "a livelli molto alti e per questo serve prestare ancora molta attenzione", ha aggiunto Virginie Masserey, responsabile della Sezione malattie infettive presso l’UFSP.

Nell'ultima settimana i decessi sono aumentati del 60%, i ricoveri in cure intense del 67%.