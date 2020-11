Il Covid a Cuba. "Hanno un terzo dei morti del Ticino su 12 milioni di abitanti. Ma tutti portano la mascherina e chi è positivo va in ospedale"

CUBA - Franco Cavalli si trova a Cuba, con lo scopo di dare una mano ai locali contro il Covid e accertarsi della situazione relativa al vaccino. E attraverso i social racconta la sua esperienza, paragonandola a quella ticinese.

"Hanno chiesto alla società che presiedo di collaborare per trovare il vaccino", spiega, aggiungendo che si dilungherà sul tema a tempo debito.

Ma vuole sottolineare le differenze tra Cuba e il Ticino. "I loro risultati sono straordinari : con quasi 12 milioni d'abitanti. Hanno un terzo dei morti del solo Ticino:130 in tutta Cuba. Ma lo sforzo di prevenzione (non ho ancora vista una sola persona in strada senza mascherina) è enorme: persone a rischio protette, persone positive anche se non sintomatiche ospedalizzate preventivamente, persone forse contagiate visitate 1/2 volte al giorno a casa dal medico", racconta.

Attaccando poi la mentalità ticinese: "Qui conta solo salvare vite umane a qualsiasi costo!!

Da noi domina invece il voler salvare "l'economia", cioè i grandi interessi. Ed abbiamo mille miliardi Nostri nei forzieri della Banca Nazionale, mentre Cuba è uno stato povero! C'è da vergognarsi!".