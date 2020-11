BELLINZONA - I nuovi contagiati in Ticino di Covid sono 345, praticamente lo stesso numero di ieri. Sono morte 7 persone, quindi più di ieri.

I totali salgono a 12'221 e 428.

Per capire la pressione sul sistema sanitario, vediamo i ricoveri. Quelli avvenuti nelle ultime 24 ore sono 25, lo stesso numero di quelli dimessi. In ospedale per Coronavirus ci sono 330 persone (6 meno di ieri), di cui 31 in cure intense (due in meno rispetto al dato di ieri).