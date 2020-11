"La Svizzera ha perso tempo prezioso con misure troppo blande"

SVIZZERA – "La situazione in Svizzera è estremamente grave e le misure adottate sono troppo blande". A criticare le autorità, questa volta, è l'invito speciale dell'OMS David Nabarro tramite un'intervista pubblicata sulle testate di CH Media. "La Svizzera – aggiunge –, come il resto dell'Europa, ha sprecato troppo tempo prezioso durante l'estate. Le infrastutture non sono state migliorate a dovere dopo la prima ondata. E il risultato sono i dati che vedete oggi".

"Se non si agisce ora - avverte Nabarro - all’inizio del 2021 ci sarà la terza ondata. Bisogna aspettare che i contagi tornano ad essere bassi e poi prepararsi ad affrontare e gestire nuovi focolai".

Poi il consiglio a chi gestisce la pandemia: "Occorre una strategia molto più rigida. Mi sorprende che non venga trattata come un'emergenza nazionale".