Che tempo che fa! Caldo e secco: a Sud delle Alpi è stato il quarto novembre più mite di sempre

LOCARNO MONTI - In Svizzera il mese di novembre è risultato estremamente mite, soprattutto in montagna dove a livello locale sono state registrate temperature da record. Il tempo stabile ha causato anche un soleggiamento molto abbondante e per qualche stazione di misura si è trattato del secondo mese di novembre più soleggiato dall’inizio delle misure 60 anni fa.

In tutto il Paese le precipitazioni sono state inferiori alla media, a sud delle Alpi il mese è risultato addirittura uno dei mesi di novembre più poveri di precipitazioni delle serie di misura lunghe più di 100 anni. Con la fine di novembre si conclude anche l’autunno meteorologico, che a livello svizzero è stato molto mite e localmente anche molto soleggiato. I quantitativi di precipitazione autunnali sono stati diffusamente inferiori alla norma.

In Svizzera il mese di novembre è risultato uno dei più miti dall’inizio delle misure avvenuto nel 1864. La temperatura media nazionale è stata di 3.8 °C, valore superiore alla norma 1981-2010 di 2.6 °C. I mesi di novembre del 2014 e del 2015 erano stati ancora più miti con una temperatura di rispettivamente 4.3 °C e 4.2 °. Il mese di novembre più caldo è stato quello del 1994 con 4.7 °C. A sud delle Alpi per la stazione di Locarno Monti novembre termina come il quarto più mite dall’inizio delle misure nel 1883, con una temperatura media di 9.5 °C.

A livello nazionale è caduta solo il 20 % della precipitazione normalmente attesa. L’ultimo mese di novembre ad essere stato così secco era stato quello del 2011, altrimenti bisogna risalire fino al 1978 per ritrovare un mese di novembre così scarso di precipitazioni.

La scarsità di precipitazioni è risultata più marcata sul versante sudalpino, dove a livello locale le precipitazioni sono state comprese fra il 2 e il 5 % della norma 1981-2010. A Locarno Monti sono stati misurati solamente 2.1 mm, valore che rende il mese il terzo novembre più povero di precipitazioni; i 2.8 mm caduti a Lugano corrispondono invece al quarto novembre più asciutto per questa località. Le serie di misura di entrambe le stazioni sudalpine sono lunghe più di 100 anni.