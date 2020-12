Il Grigioni vorrebbe chiudere i ristoranti per due settimane

COIRA - Ristoranti chiusi in Grigioni per due settimane? Il Governo retico sembra andare in quella direzione.

La misura partirebbe domani sera, per la durata appunto di un paio di settimane. Non dovrebbe essere l'unica: potrebbe essere preso qualche provvedimento anche per le stazioni sciistiche.

Il tutto è diventato di dominio pubblico prima dell'annuncio del Consiglio di Stato grazie a una lettera confidenziale inviata a un'organizzazione del settore. I ristoranti, che sarebbero chiusi dalle 23 di domani, saranno invece consentiti la consegna e la distribuzione di alimentari a domicilio fino alle 22 e il take-away, restano aperti i ristoranti degli hotel solo per gli ospiti.

Ci saranno aiuti per ristoratori, che potranno accedere alle indennità di lavoro ridotto sin da subito.

Ufficialmente nessun Consigliere di Stato ha voluto commentare, rimandando alla comunicazione di domani. I tassi dei contagi nel Cantone sono tra i più alti a livello nazionale, per questo si vorrebbero prendere provvedimenti.