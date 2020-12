San Nicolao arriva con una navicella direttamente alla finestra. Che bella sorpresa per gli anziani di Massagno!

MASSAGNO - Il periodo in cui bisogna diminuire i contatti umani è pesante e triste soprattutto per gli ospiti delle case anziani, che spesso si trovano confrontati con lo stop alle visite da parte dei familiari per arginare il contagio. A Massagno si è voluto regalare qualche momento di spensieratezza unendo fantasia e ingegno.

La tradizione è quella di San Nicolao, che ogni anno passa per gli auguri ai residenti, per un pomeriggio di allegria e attesa del Natale, da condividere magari coi familiari. Questa volta tutto ciò non è stato ovviamente possibile. E allora stamattina la SAM Benefica, in collaborazione con la Casa Anziani Girasole, ha fatto sì che San Nicolao portasse il suo saluto agli ospiti tramite una navicella.

Il San Nicolao, interpretato da Franco Locatelli (presidente della Pro Massagno) è stato sollevato a livello dei 4 piani della casa, per ognuna delle 3 facciate, cosicché gli ospiti hanno potuto accoglierlo e salutarlo – in tutta sicurezza - dalla finestra o dalla terrazza della propria camera.