Il ForumAlternativo va giù duro: "A Berna guardano più alla borsa che alla vita, a Bellinzona sono andati letargo"

BELLINZONA - Il ForumAlternativo ce l'ha con Consiglio Federale e Consiglio di Stato, il primo reo di aver "sempre ceduto alla pressione dei circoli economici dominanti", il secondo "è sprofondato in un incomprensibile letargo, dimenticandosi persino che bar e ristoranti sono i principali focolai d’infezione".

Sono molto duri i commenti del gruppo di sinistra. "Molta, troppa confusione. Molti, troppi morti (...). La nostra critica al Consiglio Federa le è molto severa: dopo aver gestito in modo tutto sommato accettabile la prima ondata della pandemia, il nostro governo ha poi inanellato una serie di gravi errori, in gran parte perché ha sempre ceduto alla pressione dei circoli economici dominanti. In giugno, contrariamente a quanto inizialmente annunciato, ha tolto improvvisamente ogni limitazione, cosicché la gente ha pensato che tutto fosse ormai finito, comportandosi di conseguenza durante l’estate. E così la seconda ondata è arrivata prima ed è stata più violenta del previsto. Ed allora il Consiglio Federale, con decisioni deboli ed incoerenti, è venuto assolutamente meno al suo primo dovere: quello di proteggere la popolazione", è il giudizio.

E ancora: "E così siamo ora tra i paesi con il più alto numero di contagiati e soprattutto con una delle più alte percentuali di decessi. Ma per il nostro Parlamento il problema principale sembra attualmente essere quello della stagione sciistica. Ancora ieri Berset ha fatto molto bla bla, ma in concreto si è praticamente limitato a ridurre di un terzo il numero di occupanti delle funivie.

Persino la voce dei padroni, la Neue Zürcher Zeitung, un po’ farisaicamente si chiedeva alcuni giorni fa di chi fosse la colpa di questo eccesso impressionante di morti. Noi ci permettiamo di suggerire la risposta: non saremmo arrivati a questo punto se di fronte al dilemma “la borsa o la vita”, ancora una volta non si fosse scelta la borsa – non quella delle persone comuni, ma quella dei padroni. Mentre impiegando anche solo una piccola parte dei mille miliardi di riserve (in gran parte inutili) della Banca Nazionale per sostenere l’economia, si sarebbe facilmente potuto scegliere la vita".

Non mancano, appunto, le critiche anche al Governo ticinese, reo di essere sprofondato nel letargo e di star facendo una "figura barbina" confronto al Grigioni.

"Mentre il Cantone registra ormai i più alti tassi d’infezione, non ci resta che aspettare il mercatino di Natale di Lugano, pubblicizzato in tutta la Svizzera… Che Gobbi sia forse in altre faccende affaccendato? Consigliamo almeno una videoconferenza con Coira", termina il ForumAlternativo.