Gobbi annuncia: "Il Ticino è pronto a muoversi". Domani nuove misure

Berset convoca in videoconferenza e rimprovera i Cantoni che non stanno facendo abbastanza. Tra cui il Ticino!

BELLINZONA - Il Ticino fa parte del novero dei Cantoni rimproverati da Berset e Sommaruga di non fare abbastanza per combattere il Covid. "O fate qualcosa o interveniamo noi", sarebbe stato il monito. E a Bellinzona sono pronti a muoversi, come svela Norman Gobbi alla RSI.

“Il Ticino comunque non resta a guardare. Siamo pronti per prendere, da domani, nuove misure. Perché la situazione è preoccupante sia a livello nazionale che ticinese”, ha detto.

Anche se ha sottolineato che le maggiori preoccupazioni di Berna sono per i Cantoni svizzero tedeschi dove i contagi salgono, mentre da noi si vive una fase di stallo.