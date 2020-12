Denti è preoccupato: "Misure che sfiorano solo i problemi, ora temo per il Natale"

BELLINZONA - Franco Denti non è soddisfatto delle misure prese dal Governo, ancora una volta si aspettava di più. "Ci sono de luoghi che sono super diffusori, non sono le singole persone bensì i luoghi di aggregazioni: bar, caffè, negozi, grandi magazzini. Le misure proposte oggi sfiorano il problema, non danno una risposta concreta. Avremmo preferito delle chiusura, magari per due-tre settimane, per ridurre la curva".

"Speriamo che le misure abbiano effetto ma l'incertezza secondo me dopo questa conferenza stampa aumenta", prosegue, aggiungendo che gli ospedali sono già oberati di lavoro non solo per il Covid (che comunque ha portato in ospedale molte persone, quasi come durante il picco di marzo).

Il presidente dell'Oridne dei medici, ai microfoni della RSI, teme per il Natale. "Al 23 se non scendono i contagi si dovrà chiudere. Mi auguravo si potesse vivere un Natale meno diverso dal solito possibile, ora ho paura non sia più possibile".