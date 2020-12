Estradati i due uomini che tentarono di rapinare una banca a Monteggio: arrestati dopo un nuovo colpo in Austria

BELLINZONA - Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che sono stati estradati dall'Austria gli autori della tentata rapina del 05.12.2016 in una banca a Molinazzo di Monteggio.

Si tratta di un 49enne cittadino italiano residente in provincia di Como e di un 43enne cittadino italiano residente in provincia di Varese. I due uomini erano stati arrestati in Francia nel gennaio del 2017 in base a un mandato di arresto europeo emesso dal Ministero pubblico di Innsbruck e relativo a una rapina in una banca avvenuta l'11.01.2017 nella località austriaca.

Su di loro pendeva pure un mandato di cattura internazionale della Magistratura ticinese. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentata rapina aggravata, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sulle armi e furto d'uso.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.