I Ministri della salute dell'UE a colloquio sul vaccino. Berset ha presentato il contesto svizzero

BERNA - l consigliere federale Alain Berset ha partecipato oggi a un incontro ministeriale virtuale per discutere della vaccinazione anti-COVID-19 e delle strategie di vaccinazione con i suoi omologhi europei. Un coordinamento stretto a livello internazionale è importante soprattutto per le questioni transfrontaliere.

Su invito del ministro della salute francese Olivier Véran, il consigliere federale Alain Berset ha partecipato oggi a un incontro ministeriale virtuale relativo alle strategie di vaccinazione anti-COVID-19. All'incontro hanno preso parte tra l'altro i ministri della salute Roberto Speranza (Italia) e Salvador Illa (Spagna) e altri rappresentanti di spicco del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi.

Sono state discusse le strategie nazionali, le raccomandazioni e le campagne di vaccinazione nonché le questioni logistiche e le tempistiche relative alla vaccinazione. Sono stati inoltre affrontati anche gli aspetti transfrontalieri. Il consigliere federale Berset ha presentato in questo contesto la strategia svizzera di vaccinazione e ha informato sullo stato attuale dei lavori nel nostro Paese.

In una dichiarazione congiunta finale, i ministri della salute hanno sottolineato l'importanza della cooperazione e dell'informazione reciproca.

In relazione alle strategie di vaccinazione sarà molto importante una stretta collaborazione con i Paesi confinanti e altri partner europei e tra le autorità di omologazione. Sarà inoltre necessario trovare soluzioni ottimali per i frontalieri e per altre questioni transfrontaliere. Lo stretto scambio a livello internazionale sarà quindi portato avanti anche in futuro.