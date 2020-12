Denti: "Avrei preferito chiudere anche i centri commerciali. Mi fa rabbia che..."

BELLINZONA - Franco Denti da tempo auspicava misure stringenti per combattere il Covid, temendo che presto gli ospedali avrebbero dovuto scegliere chi curare e chi no. L'Ordine dei Medici, che rappresenta, aveva preso posizione più volte.

È soddisfatto di quanto deciso ieri da Berna e poi da Bellinzona? "I provvedimenti ci soddisfano anche se personalmente avrei preferito venissero chiusi anche i centri commerciali, non i singoli negozi dove le restrizioni funzionano ma i grandi magazzini in cui non si riesce a contenere la massa di persone", ha detto al Corriere del Ticino.

Quindi, tutto sommato quanto decretato va bene. Denti insiste sul dovere morale da parte della categoria dei medici di spiegare che cosa succede e della politica di prendersi poi le responsabilità. Ammette che le chiusure saranno dolorose per alcuni settori ma le ritiene inevitabili.

C'è comunque qualcosa che non gli va giù: "Si sapeva che la seconda ondata sarebbe arrivata e mi fa arrabbiare il fatto che non abbiamo saputo sfruttare il know-how acquisito nel corso della primavera".