Scomparso anziano a Brissago, da cinque giorni non si hanno sue notizie

BRISSAGO - Vigilia di Natale di angoscia per i parenti di Urs Rothen, uomo di 78 anni domiciliato a Brissago.

L'uomo è stato visto proprio a Brissago per l'ultima volta cinque giorni fa, il 19 dicembre, attorno alle 14.30, poi di lui nessuna notizia. È scomparso e la Polizia ha diramato un avviso di scomparsa.

È stato visto l’ultima volta alle ore 14:30 in Via Leoncavallo 33 all’esterno della Banca Raiffeisen di Brissago. Aveva con sé un carrello per la spesa in stoffa di colore grigio.

Connotati: carnagione bianca, corporatura normale, altezza 170 cm, capelli corti bianco-grigi.

Sconosciuti gli abiti indossati al momento della scomparsa.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.