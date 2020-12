"Mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici anche dopo la pandemia"

BERNA – L’influenza stagionale fatica a farsi strada. È quanto sottolinea l’Ufficio Federale della sanità pubblica nel suo rapporto annuale. Il motivo? Le misure adottate nella lotta contro la pandemia. L’esperienza maturata in questi difficili, mesi, quindi, può fungere da insegnamento per il futuro.

“Con le giuste misure – dice l’infettivologo Andreas Cerny a Tio –, anche in futuro si potrebbe evitare l’influenza stagionale”. Sì, ma quali misure saranno da mantenere? "L’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici avrebbe senso anche dopo il coronavirus. Esattamente come avviene in Asia, dove con la stagione fredda le persone sono generalmente più prudenti”.

Per l’epidemiologo Heiner Bucher, invece, “tante persone ne hanno abbastanza delle misure restrittive. Quando i provvedimenti saranno revocati, torneranno anche le ondate influenzali”.