"Il vaccino ci distrae, ma non dobbiamo dimenticarci dei nostri ospedali"

BELLINZONA – Le autorità sanitarie ticinesi hanno tenuto oggi a Bellinzona un infopoint attraverso il quale la popolazione è stata informata sull'evoluzione epidemiologica in Ticino. Hanno presenziato all'incontro informativo il direttore della salute pubblica e coordinatore del DSS Paolo Bianchi e il direttore medico del Servizio di medicina intensiva dell'EOC e direttore sanitario dell'Ospedale Regionale di Lugano Paolo Merlani.

"Non ci sono novità particolari. A livello svizzero si conferma la stagnazione dei casi. La campagna di vaccinazione desta grande attenzione, ma non dobbiamo dimenticarci della situazione nei nostri ospedali. I dati di questi giorni sono di difficile interpretazione a causa delle festività. Per quanto riguarda i ricoveri non siamo lontani dal picco. E lo stesso discorso vale per i posti in cure intense" ha esordito Bianchi".

E ancora: "Settimana scorsa abbiamo raggiunto il numero dei decessi della prima ondata. Purtroppo, i decessi continuano in maniera costante. Il 14% degli over 80 testati positivi muore. Per contro, ci rallegra il fatto che molti anziani riescono a sconfiggere il coronavirus".

Articolo in aggiornamento...