Dopo quelle di Althaus altre accuse all'UFSP: "In nessun altro Paese i medici non sono nella gestione strategica"

BERNA - Dopo l'attacco di Althaus, che ha lasciato la task force in aperta polemica col Governo, oggi anche la nuova presidente della Federazione svizzera dei medici (Fmh) Yvonne Gilli ha preso di mira l'Ufficio federale della sanità pubblica.

"Ci sono dei medici che ci lavorano, ma a livello di gestione strategica la nostra professione non è presente. Non penso che questo esista in un altro paese europeo. Per me è una delle cause dei problemi attuali", ha detto al Sonntagsblick, riferendosi ovviamente al Covid.

Se l'UFSP dopo le dimissioni di Althaus aveva specificato che i rapporti tra esperti e Governo procedono al meglio, Gilli non si è rivelata della stessa idea.

La Dottoressa è contraria alla vaccinazione obbligatoria, compresa quella degli infermieri.