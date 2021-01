Sospetta intossicazione al Centro logistico de La Posta: malore per tre dipendenti

CADENAZZO – La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 11 presso il Centro logistico de La Posta in via Industrie a Cadenazzo vi è stato un infortunio sul lavoro. Tre dipendenti del centro hanno lamentato dei malori e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e Cadenazzo nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Il centro è stato evacuato ed al momento sono in corso verifiche per accertare le cause dei malori. I tre dipendenti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale poiché presentavano sintomi di intossicazione.