Una variante che "ci ha rimandato indietro di un anno". L'amarezza di Merlani, la prudenza di Bertoli

I contagi si starebbero verso le scuole. Si potrebbe partire con misure per licei e nelle scuole professionali, come l'insegnamento con metà delle classi o la cancellazione di alcune materie in cui sarebbe difficile rispettare i piani di protezione

BELLINZONA - I numeri del Coronavirus in Ticino cominciano a essere positivi, ma c'è una variabile impazzita, quella della variante inglese. Alle scuole di Morbio, per fare un esempio, c'era stato un solo caso di contagio da settembre fino a Natale, mentre dall’Epifania ce ne sono stati 13, come precisa al Corriere del Ticino il Medico Cantonale Giorgio Merlani.

I focolai di Morbio, a scuola, con quasi 600 persone in quarantena, e di Balerna, alla casa anziani, sono collegati. "Una persona contagiata che lavora a Balerna è un contatto stretto di uno dei casi positivi alle Medie di Morbio". E se per ora i casi accertati in Ticino sono cinque, ce ne sono altri sospetti.

"Stiamo facendo degli approfondimenti su alcuni focolai che abbiamo registrato negli ospedali alcune settimane fa. Abbiamo recuperato il genoma di questi tamponi: in un caso abbiamo escluso che si tratti della variante inglese, mentre per gli altri stiamo ancora aspettando l’esito. Purtroppo, però, zoppichiamo dietro a questo virus", aggiunge, ammettendo con realistica amarezza che "è sempre avanti e noi dobbiamo capire cosa sta facendo e mettere in atto delle contromisure. Corriamo da un anno ma restiamo sempre dietro. In questo momento iniziavamo a vedere un rallentamento, è arrivato il vaccino, si pensava e sperava di iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel, adesso ci sentiamo ributtati indietro di quasi un anno".

Il problema è che la variante inglese pare essere contagiosa soprattutto tra i giovani, riaprendo il tema scuole. Bertoli a la Regione non si sente di parlare di chiusure e le misure relative allo sport valgono solo per il Mendrisiotto. "Non mi chieda profezie. Per ora queste misure valgono solo per il Mendrisiotto. Qualora si presentassero altri casi della variante inglese del Covid, sentite preventivamente le autorità sanitarie, decideremo puntualmente. In questo momento non ha senso fare ulteriori previsioni".