Coronavirus, focolaio di variante inglese a St.Moritz: i provvedimenti delle autorità

ST.MORITZ – Focolaio della nuova variante inglese del Covid-19 a St.Moritz. Le autorità sanitarie hanno posto due alberghi in quarantena optando per test a tappeto per ospiti e personale, hanno chiuso le scuole a tempo indeterminato, sospeso i corsi di sci in programma e introdotto l'obbligo di mascherina su tutto il territorio comunale.

I provvedimenti sono scattati su ordine dell'Ufficio cantonale dell'igiene pubblica dopo che nei due hotel sono emersi circa una dozzina di casi di virus mutato. Da domani, inoltre, partiranno i test a tappeto per tutta la popolazione engadinese, fortemente invitata a parteciparvi dalle autorità.

Nella nota diffusa dall'Ufficio dell'igiene pubblica è, inoltre, "raccomandato di astenersi da ogni inutile contatto con altre persone e di osservare costantemente le norme igieniche e di distanza".