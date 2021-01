Un altro caso di variante britannica a Morbio. Entro domani si cerca di testare tutti

Parla la mamma di una ragazzina che frequenta le medie di Morbio: "A inizio anno si era imposta la distanza tra i banchi, ora stanno in due nello stesso banco: servono controlli. Ho scritto a Bertoli su come comportarmi, è stato molto cortese. Ma..."

"Da zero a tredici in pochi giorni, e quella variante... Io chiuderei tutte le scuole. E le regole ormai sono venute un po' meno"

MORBIO INFERIORE - Un altro positivo alla scuola media di Morbio. Sono dunque 14 ora le persone che hanno contratto il Covid e, notizia ancor più importante, tre delle positività sono riconducibili alla variante britannica che sta facendo tanta paura.

Lo riporta la RSI, che spiega come si sta facendo uno sforzo per testare entro domani al check point di Mendrisio tutti gli allievi e i docenti messi in quarantena, ovvero 570 persone. Non è obbligatorio per loro sottoporsi al test ma è altamente consigliabile, in modo da permettere di capire quale sia la reale situazione e semmai intervenire.

Ad ogni modo 350 persone si sono già annunciate, volenterose di contribuire all'analisi.