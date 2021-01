Tampona e distrugge l'auto della Polizia: denunciato un camionista

SIGIRINO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 9 sull'autostrada A2 in territorio di Sigirino vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha visto coinvolta una vettura di pattuglia. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima della galleria del dosso di Taverne un TIR con targhe italiane che si dirigeva verso sud ha tamponato l'auto che si trovava sulla corsia lenta, con lampeggianti accesi, quale protezione per i colleghi situati 300 metri più avanti.

Pure esposta dagli svincoli di Sigirino la segnaletica di corsia lenta chiusa con semafori commutati sul rosso. L'auto è andata completamente distrutta mentre l'agente che si trovava al suo interno non ha fortunatamente riportato ferite. Il camionista, un 53enne italiano residente in provincia di Como, sarà denunciato al Ministero pubblico per inosservanza della segnaletica e grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Gli verrà pure impedita la guida sul territorio svizzero. Per evitare incidenti con conseguenze anche gravi, si rinnova l'invito ai conducenti a rispettare la segnaletica stradale, ad adattare la velocità alle condizioni del manto stradale e del traffico nonché ad evitare distrazioni quando si è al volante.