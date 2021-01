Diossido di cloro, dopo malaria, cancro e autismo, per qualcuno guarisce il Covid. Il Ministero indaga su un caso anche in Ticino

BELLINZONA - Curare il Covid con il biossido di cloro? Pare assurdo, eppure qualcuno lo cita come la cura miracolosa. Come lo riteneva efficace contro malaria, cancro e autismo. In realtà, porta a rischi gravi per la salute.

La RSI rivela come anche in Ticino il Ministero Pubblico abbia aperto un incarto per una somministrazione di sostanze illegali legata al biossido (noto anche diossido, sigla CDS) di cloro. "Gli accertamenti sono nati a seguito di una segnalazione e si sono tradotti anche in un intervento della polizia cantonale nei mesi scorsi", fa sapere. Si tratta di un caso singolo.

Può essere venduto come disinfettante, ma non dovrebbe essere assunto per vie orali. Infatti provoca sintomi che possono andare sintomi possono andare dal vomito alla diarrea, fino a intossicazioni più gravi. Anche Swissmedic ha cercato di mettere in guardia su certi rimedi miracolosi, di cui la CDS fa parte.