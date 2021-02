"Non ci sono motivi per considerare degli allentamenti"

BERNA – Gli esperti della Confederazione sono tornati ad aggiornare la popolazione oggi nell’ormai tradizionale appuntamento stampa del martedì. “I contagi – esordisce la direttrice dell’UFSP Anne Lévy – sono in calo, ma la tendenza è ingannevole. Rimane fondamentale farsi testare”.

Lévi si è poi concentrata sulla campagna di vaccinazione. “Sta andando molto bene. La seconda dose a chi ha già ricevuto il vaccino è garantita. I Cantoni, in caso di bisogno, possono scambiarsi le dosi”, “a patto che non diventi la normalità”, ha fatto eco Micheal Jordi, segretario generale della Conferenza svizzera delle direttrice e dei direttori cantonali della sanità.

Per il breve periodo non sono attesi allentamenti delle misure. “Anche pochi casi sono considerati pericolosi. Non c’è nessun motivo per considerare degli allentamenti”, ha detto Patrick Mathys dell’UFSP.