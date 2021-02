"Il Covid-19 ha origini animali, ma..."

WUHAN – Un team di esperti dell'OMS si è recato a Wuhan nelle scorse settimane per iniziare un lavoro di ricerca alla scoperta dell'origine del coronavirus Covid-19. "Tutti i dati raccolti– hanno fatto sapere in una conferenza stampa – ci portano a dire che l'origine del virus è animale. Il lavoro sul campo non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di iniziare".

"I dati – sostengono i ricercatori dell'OMS – puntano verso i pipistrelli, ma è improbabile che questi animali si trovassero a Wuhan. Al momento, non è possibile individuare l'intermediario animale per il Covid-19. La ricerca sull'origine è ancora in corso". L'ipotesi della fuga da un laboratorio è considerata "estremamente improbabile".