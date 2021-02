Tragedia a Grancia, auto contro pilone: morta una 17enne. Un giovane in pericolo di morte

GRANCIA – La Polizia cantonale comunica che ieri sera verso le 23.00 a Grancia presso il Centro Lugano Sud è avvenuto un incidente della circolazione con esito letale. Una vettura con targhe ticinesi, condotta da un 20enne portoghese domiciliato nel Luganese, stava percorrendo i parcheggi del Centro commerciale Lugano Sud quando improvvisamente per cause che l'inchiesta di polizia dovrà chiarire, è andata a finire contro un palo di sostegno della scala di un magazzino.

Dall'urto contro la costruzione in cemento, una ragazza 17enne svizzera pure domiciliata nel Luganese, seduta a fianco del conducente, a causa delle gravi ferite riportate è deceduta sul posto. Il conducente 20enne ha riportato delle ferite lievi, mentre i tre occupanti dei sedili posteriori, un 16enne ha riportato ferite gravi tanto da metterne in pericolo la vita un secondo 16enne e un 19enne, hanno riportato ferite di media gravità.

Tutti e tre gli occupanti dei sedili posteriori sono cittadini svizzeri e domiciliati nella regione. I quattro feriti sono stati accompagnati con le ambulanze giunte sul posto nei vari ospedali della regione per le prime cure del caso. Sul posto per la costatazione di quanto avvenuto e per il disciplinamento del traffico, oltre alle diverse pattuglie della Polizia cantonale sono confluite le pattuglie della Polizia della città di Lugano e quelle della Ceresio sud. Per le operazioni di soccorso dei feriti sono giunti sul posto i Pompieri di Lugano e tre equipaggi della Croce verde di Lugano.