"Mi aspetto che Berna allenti le misure"

BELLINZONA – "Comprendo il senso di stanchezza della popolazione. In questo senso, infatti, mi aspetto degli allentamenti da marzo da parte del Consiglio Federale". Si è espresso così al Caffè il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia Christian Vitta.

Secondo il ministro, "l'attuale situazione epidemiologica dovrebbe permettere un chiaro programma di allentamenti. Una crisi del genere, evidentemente, lascerà i segni. Alcune attività potrebbero non farcela a sopravvivere". Sul futuro, Vitta si aspetta che si genereranno "alcune dinamiche nuove. Ci saranno dei settori emergenti e delle nuove opportunità date dalle nuove tecnologie. È importante seguire i cambiamenti strutturali per aiutare i settori che devono riconvertirsi per rilanciare l'intera economia".