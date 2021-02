Manifestazione di protesta in piazza a Wohlen. Due terzi dei partecipanti però non avevano la mascherina

WOHLEN - Erano, secondo un corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS, 1'500, mentre secondo gli organizzatori della manifestazione addirittura 2'000. Ad ogni modo, erano parecchie le persone che sono scese in piazza oggi a Wohlen per protestare contro le misure prese dalle autorità per fermare il Covid.

Si è tratta di una marcia silenziosa, organizzata da "Stiller Protest", associazione che punta, come dice il nome, a una forma di protesta non urlata. I partecipanti semplicemente camminano in fila per due.

Al termine diversi oratori hanno preso la parola.

La marcia era autorizzata dalle Polizia argoviese, a patto che venisse indossata la mascherina. Solo i due terzi dei partecipanti l'ha però fatto.