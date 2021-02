"Il Governo ha introdotto una dittatura"

BERNA – “Il Consiglio Federale ha introdotto una dittatura”. Non risparmia critiche al Governo il presidente dell’UDC Marco Chiesa attraverso un’intervista rilasciata alle testate Tamedia.

“La Svizzera – aggiunge – non è una dittatura con forza, ma una dittatura per come interpreta le leggi. Da mesi il potere assoluto è nelle mani del Consiglio Federale. Decide delle nostre vite, delle nostre relazioni sociali e pronuncia divieti di lavoro”.

“Quello che chiediamo è di essere liberati da questa forma di paternalismo”. Una richiesta esplicitata anche nella petizione “Stop Lockdown” lanciata dall’UDC e che ha già raccolto 250mila firme.

Chiesa non lesina critiche anche ai media, colpevoli a suo dire di “aver dipinto il consigliere federale Alain Berset come un supereroe. Oggi sappiamo che nel suo dipartimento sono stati commessi errori incredibili”.