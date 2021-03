Non indossava la mascherina durante le visite, sospeso medico svizzero

LUCERNA – Il cantone di Lucerna ha ritirato temporaneamente a un medico, che si era opposto alle norme di protezione anti Covid, l'autorizzazione a esercitare quale misura precauzionale. Egli è accusato di aver violato gravemente i doveri professionali della sua posizione.

Il cantone di Lucerna ha confermato oggi a Keystone-ATS il ritiro temporaneo del permesso di esercizio di cui hanno riferito diversi media. Nessuna informazione viene fornita sui dettagli nei procedimenti in corso, ha detto un portavoce del Dipartimento della sanità e degli affari sociali.

Nello specifico – riferisce la SRF –, il medico di Ebikon è accusato di non indossare la mascherina durante i trattamenti ai pazienti nel suo studio. Inoltre, avrebbe rilasciato certificati per non indossare la mascherina su richiesta scritta. In più, ha spaventato la popolazione con dichiarazioni infondate sulla vaccinazione per il coronavirus.

Questa sera dovrebbe tenersi a Lucerna una dimostrazione di solidarietà per il medico: la polizia ha confermato di essere a conoscenza di un invito anonimo a manifestare.