La Lombardia passa in zona "arancio rinforzato"

LOMBARDIA – La Lombardia tutta passerà in zona 'arancione rinforzato' a partire da mezzanotte. Una misura, firmata poco fa dal presidente della Regione Attilio Fontana, che rimarrà in vigore fino al 14 marzo. Tutte le scuole della regione, quindi, rimarranno chiuse con gli studenti che si appoggeranno al 'DAD' (didattica a distanza). L'unica eccezione riguarda gli asili nido.

L'ordinanza prevede anche il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case. Inoltre, sarà limitato l'accesso alle attività commerciali. Un solo componente per famiglia potrà accedervi.

La decisione "è stata presa sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, delle peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani".