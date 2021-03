AstraZeneca, sono diversi i paesi a sospendere la somministrazione

ROMA - Il vaccino di AstraZeneca è sotto accusa. Dopo Norvegia, Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca e Germania, anche Italia e Francia hanno deciso di interrompere la somministraziondello stesso in via precuazionale.

SwissMedic non ha ancora omologato il prodotto, ritenendo di non avere abbastanza informazioni. L’Agenzia europea per i medicinali lo ha definito non efficace contro la variante sudafricana. Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), in audizione all’europarlamento, ha spiegato che si stanno esaminando gli ultimi dati ma non parrebbero esserci evidenze che il vaccino sia pericoloso.

Il professor Anthony Harnden, immunologo all’Università di Oxford e vicepresidente del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, organismo medico-scientifico indipendente che assiste il governo di Boris Johnson sul fronte della campagna britannica di vaccinazioni anti-Covid ha dichiarato che non c'è un aumento di casi di trombosi legato alla somministrazione del vaccino, tanto che lo stesso Johnson ha rassicurato sulla sicurezza del farmaco.