Stiller Protest porta 5'000 persone in piazza a Liestal, la maggior parte senza mascherina

LIESTAL - Più o meno ogni fine settimana anche in Svizzera si svolgono manifestazioni per protestare contro le misure anti Covid. Questa volta sono in circa cinquemila a essere scesi in piazza a Liestal, nel Cantone di Basilea Campagna.

A organizzarla è ancora il movimento Stiller Protest (protesta silenziosa), già fautore di altre manifestazioni in altre città svizzere.

Era autorizzata ma molti non portavano la mascherina, nonostante i richiami degli agenti affinché la indossassero. La Polizia però pare non voler intervenire ed è decisa, fa sapere, a "concentrare i propri sforzi per garantire uno svolgimento della manifestazione nella calma".

'La vaccinazione uccide' e 'no ai test di massa' sono due dei cartelli portati dagli attivisti.