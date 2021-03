Un nuovo inizio per i disabili nelle strutture: da oggi possono vaccinarsi

BELLINZONA - Da oggi è iniziata la seconda fase di vaccinazione all’interno delle strutture per persone con disabilità del Ticino. La prima si limitava agli over 65 e a qualche situazione difficile grazie a pochi esuberi di dosi vaccinali: nei prossimi giorni saranno vaccinati tutti i residenti e gli

utenti esterni a prescindere dall’età e dalla situazione di salute.

Atgabbes e Pro Infirmis accolgono questa attesa notizia con grande soddisfazione e anche con un po’ di emozione. La vaccinazione volontaria delle persone che vivono nelle case medicalizzata, nelle case con occupazione, nei foyer, negli appartamenti protetti e di coloro che frequentano i centri diurni rappresenta la tanto attesa prospettiva di poter – una volta terminata la procedura di richiamo del vaccino – vivere più serenamente senza paura di un contagio e poter allentare ancora maggiormente le restrittive misure di protezione.

Seppur con le dovute precauzioni: tornare ad uscire, effettuare attività comunitarie, abbracciare serenamente i propri cari.

Le autorità cantonali hanno dunque anche in questa occasione saputo raccogliere l’appello di molte persone con disabilità e delle loro famiglie e modificato le raccomandazioni federali che avevano “dimenticato” questa fascia di popolazione.

Per tutte le persone con disabilità che frequentano dei laboratori o che vivono a domicilio e non sono in contatto con strutture specializzate, ricordiamo che nel frattempo è iniziata anche la vaccinazione delle persone a rischio a prescindere dall’età. Consigliamo vivamente a chi tra loro desideri vaccinarsi con priorità, di rivolgersi al proprio medico per verificare se si rientra nella precisa lista di patologie definita dalla Confederazione. Notizia importante della settimana scorsa: nella lista sono state inserite anche tutte le persone con Trisomia 21. Ricordiamo che è possibile iscriversi nei centri vaccinali solo se muniti dell’apposito certificato medico. Tutte le informazioni sono reperibili nel sito cantonale dedicato al Coronavirus nella rubrica “vaccinazione” che consigliamo di consultare.

La vaccinazione è una scelta personale che tuttavia può avere un impatto importante sulla propria salute e sulla propria qualità di vita. È fondamentale ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta autodeterminata. Grazie alle collaborazioni tra il Dipartimento della Sanità e della Socialità e il servizio di Lingua facile di Pro Infirmis, sempre sul sito cantonale dedicato al Coronavirus nella rubrica “vaccinazione” si possono consultare tutte le informazioni tradotte in linguaggio semplificato.