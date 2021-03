Elicottero della Guardia di Finanza si schianta in fase di decollo

BOLZANO – Attimi di paura, ieri mattina, all'aeroporto di Bolzano, dove un elicottero della Guardia di Finanza si è rovesciato poco dopo la fase di decollo. Fortunatamente, nessuno dei due occupanti è rimasto ferito in maniera grave.

L'allarme è scattato attorno alle 10:00. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona. I due occupanti – stando alle prime ricostruzioni – sono usciti in modo autonomo dal velivolo e non hanno riportato gravi ferite. Il veicolo coinvolto è un Agusta Westland AW169, rovesciatosi quando era ancora a terra con i rotori in movimento.

Un'inchiesta è stata aperta per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.