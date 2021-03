Omicidio-suicidio a Bellinzona: due morti

BELLINZONA – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che oggi poco dopo le 13:00 la Centrale Comune d'Allarme è stata allertata del rinvenimento di due persone decedute sull'argine destro del fiume Ticino a Bellinzona. Si tratta di una 44enne e di un 53enne cittadini svizzeri domiciliati nel Bellinzonese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che non hanno potuto che constatare il decesso delle due persone. Al momento attuale non sono emerse evidenze dell'intervento di terzi.

Sulla base degli accertamenti fino ad ora effettuati, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.