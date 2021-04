Nel Mendrisiotto allarme gelo! Ed è anche allerta meteo

BELLINZONA - Dopo le temperature quasi estive di questi giorni, il termometro tornerà a scendere. E in Ticino ci sarà vento: MeteoSvizzera ha infatti diramato un'allerta per vento di grado 2 per tutto il Cantone.

Partirà stanotte alle 3 e finirà alle 22. Sono previste raffiche tra i 60 e gli 80 chilometri all'ora in pianura, tra i 70 e i 90 chilometri all'ora sopra 800 metri e addirittura da 90 a 120 chilometri orari sopra i 1800 metri.

Per il Mendrisiotto c'è anche allarme gelo e sembra incredibile dopo il caldo che ci ha offerto la Pasqua. Da stasera alle 21.50 a domani alle 6 la temperatura al suolo provocherà gelate.

Avremo "in prevalenza soleggiato, ma con vento da nord, forte e freddo fino in pianura. Lungo le Alpi e in Engadina al mattino in parte soleggiato e asciutto, nel pomeriggio banchi nuvolosi portati da nord nuovamente più estesi e in seguito alcuni rovesci di neve. A basse quote temperatura minima sui 7 gradi, massima compresa tra 8 e 13, in Alta Engadina -3. In montagna forte vento da nord. Isoterma di zero gradi attorno a 1100 metri. In montagna molto freddo, sui 2000 metri temperatura percepita inferiore ai -20 gradi". Insomma, freschino.

Mercoledì sarà "in prevalenza soleggiato, fresco e ancora ventoso. Lungo le Alpi e in Engadina banchi nuvolosi e ancora qualche fiocco portato da nord. A basse quote temperatura minima compresa tra -1 e +4 gradi, massima tra 8 e 13, in Alta Engadina -5 gradi. In mattinata ripresa del vento da nord, moderato fino in pianura. In montagna forte vento da nord. Isoterma di zero gradi sui 1400 metri. In montagna molto freddo, sui 2000 metri temperatura percepita inferiore ai -20 gradi".

Nei giorni successivi le temperature resteranno tra i 14 e i 15 gradi.