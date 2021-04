Ex Macello: "Lunedì scade il termine per liberare lo spazio. Non c'è stata nessuna richiesta di intermediazione"

LUGANO - Lunedì 12 aprile scade il termine di 20 giorni per liberare gli spazi dell’ex Macello, come comunicato dal Municipio agli occupanti con disdetta formale della convenzione del 18

dicembre 2002 sottoscritta tra Città, Cantone e Associazione Alba.

Lo fa presente in una nota il Municipio, che spiega quali saranno i prossimi passi: "Se entro tale termine gli spazi non saranno liberati, la procedura seguirà il suo corso come previsto dalla legge. In particolare, è prevista una diffida con la fissazione di un ultimo breve termine per lo sgombero prima dell’esecuzione d’ufficio".

"A oggi non è giunta alcuna richiesta di mediazione all’Esecutivo", aggiunge il Municipio.