Guidava col cadavere del compagno sul sedile: fermato 66enne svizzero in Spagna

SPAGNA – Un pensionato svizzero è stato fermato in Spagna, sull'autostrada AP7, per aver guidato in contromano per una trentina di chilometri. I "Mossos d'Esquadra" spagnoli, al momento dei controlli, hanno trovato un cadavere sul sedile del passeggero.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l'88enne – anche esso svizzero – trovato senza vita sarebbe il compagno del conducente. In attesa dei risultati dell'autopsia, gli inquirenti non credono che la morte sia avvenuta in circostanze innaturali. L'ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine è quella che il 66enne stesse trasportando il corpo del compagno in Svizzera. L'anziano - stando al El Pais - sarebbe morto già da alcune settimane.