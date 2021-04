I dati del weekend: aumentano la percentuale di positivi fra i testati e i ricoverati

BERNA - Il lunedì è sempre un giorno particolare in quanto a contagi, perché i dati comprendono quelli del fine settimana. Il raffronto va dunque fatto con il dato del lunedì precedente, in questo caso addirittura con due lunedì fa, essendo stata festa settimana scorsa. E i nuovi positivi sono aumentati di quasi 1'000 unità, arrivando ai 5'583 segnalati oggi. Aumenta di parecchio anche la percentuale di positività, 7,5%, contro il 5,3%.

I decessi durante il fine settimana sono stati 16, due settimane fa erano 12.

Esplode anche il numero di nuovi ricoveri, se 14 giorni fa erano stati una settantina, ora si sale a 146.

Si contano attualmente 14’789 persone in isolamento e 24’281 entrate in contatto con loro e dunque messe in quarantena, oltre a 3'130 di ritorno da un Paese a rischio.