Lacerenza cita TicinoLibero. "Siate onesti"

MILANO - Ieri abbiamo notato come molti articoli relativi a Davide Lacerenza, l'influencer del festino alle Medie di Locarno, fossero ancora molto letti. E siamo andati a curiosare che cosa stesse facendo, a un mese e mezzo di distanza dalla serata che costò il posto a un docente delle scuole.

Oltre alle solite stories con champagne, amici e fidanzata, autocelebrazioni e ringraziamenti ai followers, pubblicizzava l'apertura di un profilo privato in cui avrebbe raccontato la sua versione di quanto accaduto a Locarno. Ebbene, ne abbiamo riferito, richiedendo a Lacerenza di poter vedere il profilo privato.

Lui in serata ha condiviso nelle stories il nostro articolo. "Faccio un po' di pubblicità gratis a questo giornale", esclama, chiedendoci di "essere onesti e dire la verità, non come tanti pseudogiornalisti".

Riporteremo a breve i contenuti del video (siamo stati accettati, nel mentre).