CureVac Swiss AG presenta a Swissmedic una domanda di omologazione per il suo vaccino

BERNA – Rolling submission per un altro vaccino anti-COVID-19: CureVac Swiss AG ha presentato a Swissmedic una domanda di omologazione per il suo potenziale vaccino CVnCoV. Con questa si avvia in Svizzera la quinta procedura di omologazione per un vaccino contro il virus SARS-CoV-2.

La procedura di rolling submission consente a Swissmedic di valutare i dati scientifici non appena questi sono disponibili e vengono presentati dalle aziende. CureVac è in grado di fornire continuamente documenti sul suo potenziale vaccino senza dover attendere i risultati finali degli studi clinici.

Swissmedic ottiene così un quadro del profilo rischi-benefici del vaccino ancor prima della conclusione degli studi di omologazione (studi di fase III). Con questo processo collaudato nel quadro delle omologazioni di vaccini anti-COVID-19 finora effettuate, i necessari requisiti di sicurezza, efficacia e qualità possono essere esaminati accuratamente e in tempi molto rapidi. La durata della procedura di rolling submission dipende dalla completezza dei dati forniti da CureVac e dai risultati delle sperimentazioni cliniche, e pertanto non è possibile fare previsioni al riguardo.

Con CureVac sono cinque le aziende in Svizzera che finora hanno presentato una domanda di omologazione per vaccini anti-COVID-19.