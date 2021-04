BERNA - I nuovi casi di Covid in Svizzera sono 2'141, in linea con quelli di venerdì, che erano stati 2'205 (il lunedì comprende i dati del weekend quindi non è paragonabile).

I decessi sono stati 13.

I nuovi ricoveri invece sono 77 (venerdì erano stati 85).

Si contano attualmente 17’840 persone in isolamento e 31’162 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, a cui si sommano 6'039 persone di ritorno da un Paese a rischio.