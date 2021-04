La reazione di Suter: "Ennesimo schiaffone"

BELLINZONA – "Ennesimo schiaffone". Così, il presidente di Gastro Ticino Massimo Suter commenta la decisione di Berna di non prevedere alcun allentamento fino al 26 maggio. "L’apertura delle sole terrazze – scrive su Facebook – altro non è che un panicello caldo, per tante attività si prospettano ulteriori sei settimane di chiusura. È ora di finirla di complicare l’attività degli imprenditori e diffondere inutile allarmismo tra i cittadini".

E ancora: "È gravissimo che le istituzioni preposte alla tutela della salute sappiano che non esistono basi scientifiche a supporto di questa aggiuntiva prescrizione. In questo modo le autorità sanitarie perdono credibilità. Invece di inventarsi strumenti sempre nuovi per mortificare le speranze di ripresa di una vita normale degli svizzeri e dei ristoratori, dovrebbero concentrarsi su come accelerare la campagna vaccinale per portare fuori il paese da questo dramma incoerente.

Siamo esasperati e qui si continua a giocare con i numeri senza capire che le conseguenze sociali ed economiche sono e saranno devastanti".