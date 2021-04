Ferito da due agenti sul treno

TICINO – Due agenti della Polizia ferroviaria sono sospettati di uso eccessivo della forza nei confronti di un noto musicista, colpevole di essere salito su un Eurocity che portava da Chiasso a Zurigo senza mascherina o averla indossata in modo sbagliato. Come riportato dal Corriere del Ticino, il Ministero pubblico della Confederazione ha confermato di aver aperto un’inchiesta contro ignoti per sospette lesioni semplici, vie di fatto e abuso di autorità. Le informazioni sono ancora frammentarie e spetterà all’inchiesta fare piena luce sulla vicenda. I fatti risalgono alla mattina di Pasqua.

Il diretto interessato, abituato ad aggiornare i suoi seguaci con dei video sui social ha informato tutti di “non voler specificare troppo in quanto c’è un’inchiesta in corso”. Lo si può però vedere con una fasciatura alla mano. “Non posso suonare – scrive –, ma almeno posso dipingere”. Al momento, scrive il quotidiano, non sono stati ancora individuati gli agenti coinvolti nell’intervento.