Rubano un "catorcio scavallato" e lo affondano nel lago. La bravata di un gruppo di giovani va sui social

RIVA - Maleducazione, sfottò verso chi guarda, vanto per una bravata che a loro sembra così divertente. In un periodo in cui i giovani sono al centro di polemiche per il Molino e per i fatti di Mendrisio, arriva il video su Facebook che conferma il furto e non solo di un veicolo.

Il camioncino appartiene ad un'impresa di pulizie. Lo si vede nel lago, che affonda piano piano. Rimarrà lì dei giorni.

Il video è girato da un gruppo di giovani: "L'avete scoperta adesso, infami?", dice uno. "Noi non solo la rubiamo, ce ne sbarazziamo anche", gli fa eco un altro. "Da Giubiasco a Stabio e poi a Riva abbiamo fatto con quel catorcio scavallato", continuano gli sfottò. L'inqudratura è per il veicolo in acqua, i giovani fanno segnacci, dal dito medio in poi, inquadrandosi solo le mani.

Si potrà risalire alla loro identità, dato che si sentono solo le voci e viene fatto un unico nome? Probabilmente sì.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friccardo.caspani.90%2Fvideos%2F979628839482760%2F&show_text=false&width=269&t=0" width="269" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>