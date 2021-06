CONFINE – Prove di normalità al confine. Non sarà più necessario il Passenger Locator Form per entrare in Italia dal Ticino se non si superano i 60 chilometri dal luogo di domicilio. L'ordinanza – riporta Ticinonews – è stata firmata il 18 giugno scorso. Lo spostamento deve avvenire però su mezzo privato.

Interpellato dal portale, il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino si è detto soddisfatto: "È un passo verso la normalità. C'è molta soddisfazione".