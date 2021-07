L'OMS: "La variante Delta potrebbe diffondersi nonostante il vaccino"

NEW YORK - L'OMS lancia l'allarme per quanto concerne la variante Delta. Essa è presente ora in 104 paesi del mondo: erano una sessantina a inizio giugno.

"Faccio appello perché si usi prudenza estrema per quanto concerne la fine totale delle restrizioni sanitarie e sociali in questo momento, perché altrimenti ci saranno delle conseguenze", ha detto Michael Ryan, responsabile delle emergenze sanitarie dell’OMS.

La stessa organizzazione spiega come non si debba pensare che grazie ai vaccini la variante non si diffonderà facendo aumentare i contagi.