Un centauro si scontra con un autofurgone, muore sul colpo

GORDOLA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 13 in via Valle Verzasca in territorio di Gordola vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un motociclista circolava in direzione di Gordola in compagnia di altri centauri.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in fase di sorpasso ha colliso con un autofurgone guidato da un 63enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese che proveniva in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, nonché i Pompieri di Tenero-Contra per domare l'incendio generato dalla collisione tra i due veicoli e i soccorritori del Salva.

Il centauro è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Illeso il conducente dell'autofurgone.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale rimarrà completamente chiusa almeno fino alle 16.00. Per prest are sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

AGGIORNAMENTO

La Polizia cantonale comunica che il motociclista coinvolto nell'incidente avvenuto oggi poco prima delle 13 in territorio di Gordola è un 67enne cittadino svizzero residente nel Canton Zurigo.